Ronaldo na pijnlijke nederlaag: "Ik heb gescoord. Wat heb jij gedaan?!"

© kos.

video

Real Madrid liet afgelopen woensdag in de inhaalmatch tegen Valencia de kans liggen om de voorsprong op Barcelona te vergroten tot vier punten. De Koninklijke ging verrassend met 2-1 onderuit en zo is het weer bijzonder spannend in La Liga. Barça volgt op één punt van Real, dat wel nog één wedstrijd te goed heeft.



Real Madrid stond al na tien minuten 2-0 in het krijt in Mestalla. Verder dan de aansluitingstreffer van Cristiano Ronaldo kwamen de bezoekers niet. Nu is er ook een filmpje opgedoken waarin Ronaldo naar verluidt een ploegmakker uitkaffert. "Ik heb een goal gescoord, wat heb jij gedaan?!", roept de Portugees. Voor wie het verwijt is, is niet duidelijk. Volgens Spaanse media zou Karim Benzema het kind van de rekening zijn. Andere denken dan weer dat Ronaldo tegenstander en boezemvriend Nani jent.