Taartjeskeeper klapt uit de biecht (tip: de gokkantoren zitten er voor niks tussen)

Door: redactie

23/02/17 - 17u27 Bron: The Sun

© photo news.

Wayne Shaw is niet uit het nieuws te slaan. De stevig uit de kluiten gewassen keeper van Sutton United kwam in een mediastorm terecht omdat hij in de tweede helft tijdens het FA Cup-duel tegen Arsenal een taartje at op de bank, waarna hij op de koop toe ook nog opstapte bij zijn ploeg. In 'The Sun' heeft de doelman nu tekst en uitleg gegeven bij wat er zich allemaal heeft afgespeeld.

© ap.

"De Arsenalfans waren heel de tijd over mij aan het zingen en dingen aan het roepen zoals 'Wie at er alle taarten op?'", zo stelt de 46-jarige keeper in de tabloid. Hij wou enkel de draak steken met de supporters door op ostentatieve wijze een (stuk) taart naar binnen te werken: "Met al die gezangen wou ik wel even lachen en daarom nam ik een grote hap en wuifde ik richting hen. Ik wou enkel het publiek wat jennen, maar het was zeker niet slecht bedoeld."



#Piegate

De Engelse voetbalbond FA kondigde eerder deze week een onderzoek aan om erachter te komen of Shaw de regels overtrad, maar Shaw liet verstaan daar helemaal niets van af te weten. Hij vertelde dat er geen enkel familielid of vriend geld heeft verdiend aan de zogenoemde #Piegate.



"Zeven op tien"

Ook het taartje zelf kreeg nog een recensie bij The Sun. "Het was eigenlijk geen taartje, het was een Cornish pasty - niet slecht hoor. Ik zou het een zeven op tien hebben gegeven, een beetje chillisaus erbij had het puntenaantal wellicht hoger doen oplopen. Maar ik voelde me achteraf écht niet zo lekker. Misschien waren het de ajuinen of de andere vulling, ofwel werkte ik het gewoon te snel naar binnen. Gelukkig kostte het me, op mijn job na dan, niks."