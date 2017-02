Twitter helemaal wild van N'Golo Kanté: "Zelfs toen hij zijn maagdelijkheid verloor, wist hij ze te heroveren"

Door: redactie

Chelsea staat riant aan de leiding in de Premier League en daarbij heeft ook N'Golo Kanté aardig wat in de pap te brokken. De Franse middenvelder kwam deze zomer over van kampioen Leicester en sindsdien is hij niet meer weg te denken in de gëoliede machine van Antonio Conte. Dat hebben ook zijn aanhangers in de smiezen, en één ervan heeft zelfs 'Kante Facts' uit de grond gestampt, een Twitterpagina waarop de werkmier op hilarische wijze wordt bewierookt.



"N'Golo Kante's benen zijn gemaakt van boomstammen", luidt het onder meer bij een foto die die uitspraak staaft. "Kante kan zelfs op Facebook een retweet krijgen", lezen we ook nog, al is onze persoonlijke favoriet toch de volgende: "Er wordt gezegd dat N'Golo Kante, nadat hij zijn maagdelijkheid verloor, die meteen wist te heroveren."



Hieronder enkele screenshots met nog andere hilarische 'Kante Facts':