De nieuwe Messi? 17-jarig Barça-talent degradeert tegenstand met heerlijke dribbel (en goal)

23/02/17 - 08u18

video

Jordi Mboula is de naam. De 17-jarige flankaanvaller van FC Barcelona scoorde gisteravond in de achtste finales van de UEFA Youth League, de Champions League voor spelers onder 19, tegen Borussia Dortmund op fenomenale wijze.



Mboula dolde eerst met zijn tegenstander in de buurt van de middellijn om niet veel later de arme stakker (en diens medespeler) opnieuw voor schut te zetten. Met een razendsnelle voetbeweging gleed hij tussen de twee spelers in en rondde daarna perfect af - ondanks een inglijdende derde man.



Barcelona won de wedstrijd met duidelijke 4-1 cijfers.