Vrienden redden bedolven snowboarder maar nipt van horrordood

Thomas Lissens

23/02/17 - 08u30

Een ervaren snowboarder is aan de dood ontsnapt tijdens een uitje buiten de piste. De man was met enkele vrienden aan freestylen toen het grondig mis liep bij een sprong. De snowboarder landde met zijn hoofd naar beneden in een dik pak sneeuw en raakte daardoor bedolven. Enkel zijn voeten en snowboard staken nog uit de sneeuw en daardoor zagen de vrienden van de kerel al snel dat hij zich in een hachelijke situatie bevond. Ze begonnen als gekken te graven en slaagden er uiteindelijk ook in om het leven van hun compagnon te redden. Al zag die er duidelijk al snel de pret van in...