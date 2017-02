Al meer dan 11.000 keer bekeken: burgemeester van Oostende pakt uit met stunt als KVO bekerfinale wint

Door: Timmy Van Assche

Als KV Oostende op zaterdag 18 maart de voetbalbeker wint tegen Zulte Waregem, wordt ze samen met de eerder gewonnen basketbeker de stad binnengebracht op zeilschip Mercator. "Oostende is de enige stad in België die zowel in het voetbal als basketbal de beker van België kan winnen. En zál winnen. Als het zover is, dan zullen we de twee bekers op de Mercator de stad binnenbrengen", belooft burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) in een videoboodschap. Het filmpje is al meer dan 11.000 keer bekeken.



Het 'weireldploegsje' van Marc Coucke is alvast dolenthousiast, zo blijkt op de officiële Facebookpagina van KV Oostende: "De burgemeesters van Waregem en Zulte mogen bij bekerwinst dan wel in de Gaverbeek springen, onze burgermeester Johan Vande Lanotte ziet het iets grootser. En zeg nu zelf, dat zou toch wel iets uniek zijn, hé?" Benieuwd of deze straffe stunt ook voor extra motivatie zorgt bij de spelers van trainer Yves Vanderhaeghe...