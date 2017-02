Door: redactie

Ter illustratie: de WAGs van de Franse nationale ploeg tijdens het voorbije EK. © AFP.

'Scoren naast het veld': het is de titel van een spraakmakende reportage waarmee Sport Voetbalmagazine vandaag uitpakt. Het weekblad hield een amoureuze enquête naar de uitspattingen in de voetbalwereld en het kwam met enkele opvallende (zij het anonieme) getuigenissen. "Vrouwen in het voetbal zijn even normaal als cocaïne in een productiehuis", zo klinkt het onder meer bij een speler actief in onze hoogste klasse. Hieronder twee toch wel straffe passages:

"Een tijdje geleden werd een topper van een club uit de G5 in de val gelokt door een dame die zich gespecialiseerd heeft in dat soort affaires. De vrouw in kwestie chanteert de man met een video waarop hij en zijn jongeheer duidelijk te zien zijn. De speler zou in een kleine depressie gesukkeld zijn omdat zijn vaste partner de hele affaire heeft ontdekt. Sindsdien slaat hij geen deuk meer in een pakje boter. Diezelfde vrouw is er zelfs in geslaagd om een Rode Duivel 100.000 euro lichter te maken door hem te doen geloven dat ze zijn kind op de wereld zou brengen. Een andere Belgische international, die actief is in de Premier League, moest een regeling treffen met The Sun en zijn afperster om een compromitterend filmfragment onder de radar te houden. De doofpotactie kostte hem 200.000 pond. Afgelopen zomer was een club uit de top zes de fratsen van zijn speler zo beu dat het hem ondanks zijn sportieve waarde toch liet vertrekken. Er was namelijk een filmpje opgedoken waarin de speler en een onbekende vrouw het toilet van een discotheek onveilig maken. De auteur van het filmpje is gelukkig een goede vriend van de clubmedewerker."

De 'hopper-WAG' bestaat nu ook in België