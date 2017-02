Sollen met een beschermde diersoort, dat doet Karim Benzema niet ongestraft

© Twitter.

Karim Benzema heeft een proces-verbaal in de brievenbus gekregen omwille van een foto. Daarop poseerde de spits van Real Madrid lachend met een leguaan, een soort hagedis, in zijn handen. Een grapje met een knipoog richting Gonzalo Higuain, zijn vroegere ploegmaat bij Real, aldus Benzema. Het Franse woord voor leguaan is namelijk 'iguane'.



De foto die dateert van december 2016 ging viraal de wereld rond en dat was het natuurpark in Martinique, waar ze werd genomen, niet ontgaan. De leguaan is op het eiland van de Franse Antillen een beschermde diersoort. Ermee sollen is uit den boze, zodat de plaatselijke procureur in actie schoot. Benzema kreeg een proces-verbaal toegestuurd en mag zich aan een boete verwachten.