Fans van Australische grootmacht laten op deze manier zien wat ze van de vijandige coach denken

22/02/17

Voetbal mag in Australië dan wel niet de meest populaire sport zijn, toch kan het er ook daar best heftig aan toegaan. Neem nu in de derby tussen Western Sydney en Sydney FC van afgelopen zaterdag. Daar pakte de 'Red and Black Bloc' (de harde kern zeg maar) van de thuisploeg uit met een soort van banner die op z'n zachtst gezegd niet echt getuigde van goede smaak. Het bestuur van de gastheren kon de actie van enkele van hun aanhangers dan ook maar matig appreciëren, want 14 van hen zijn de komende 18 maanden niet meer welkom. Meer zelfs: als er de komende periode nog iets gebeurt dat niet zo koosjer is (zij het in het stadion, of op social media), zal het vak waar de harde kern zit zelfs worden gesloten.



Het was overigens niet voor het eerst dat de fans van Western Sydney, dat in 2014 nog de Aziatische Champions League won, zich misdragen. In één van de vorige thuismatchen was er namelijk ook al een incident met een vuurpijl.