Te koop voor 4.500 euro: het autootje van mevrouw Witsel

Door: redactie

21/02/17 - 17u14

© Instagram.

Axel Witsel mag in China dan een miljoenencontract getekend hebben, vrouwtje Rafaella Szabo wil toch nog iets overhouden aan haar oude Ford Ka. Op haar Instagramprofiel post mevrouw Witsel enkele foto's van het vehikel, dat van het bouwjaar 2011 dateert. Over de vraagprijs - 4.500 euro - valt te onderhandelen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via een privé-bericht. Voor een goed begrip: winterbanden zijn inbegrepen.



Axel Witsel verdient bij het Chinese Tianjin Quanjian ongeveer 350.000 euro per week.