Mourinho schiet in de lach bij deze gewiekste opmerking van mascotte

De ref kan je maar beter aan je kant hebben. Dat weet ook deze mascotte van Blackburn Rovers. Toen de tweedeklasser zich in de achtste finales van de FA Cup opmaakte voor de clash tegen Manchester United, maande een jongen in de spelerstunnel de ref aan om geen kaarten te trekken voor de thuisploeg. José Mourinho hoorde de opmerking en schoot spontaan in de lach. Veel baatte het niet. Ref Atkinson trok na 36 minuten geel voor Williams en United won met 1-2.