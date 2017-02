Eten van taartje tijdens de match gaat deze lijvige doelman misschien nog zwaar op de maag liggen

© kos.

video Het bekersprookje van Sutton is voorbij. De vijfdeklasser werd gisteren in de achtste finales met 0-2 door Arsenal uit de FA Cup gekegeld. Na de match had iedereen het over Wayne Shaw, de 45-jarige reservedoelman van de thuisploeg.

Shaw speelde tijdens zijn jeugdjaren voor Southampton en Reading, maar kon het nooit waarmaken op het hoogste niveau. Nu traint de uit de kluiten gewassen doelman - bronnen spreken over een gewicht tussen de 115 en 150 kilogram - de doelmannen van Sutton én zit hij wekelijks als reservedoelman op de bank. Ook zo tegen Arsenal.



Dat Shaw in Sutton een cultfiguur is, bleek ook tijdens de rust gisteren. De 45-jarige reservedoelman dook plots op in de kantine, waar hij gewillig op de foto ging met de fans. Maar dan moest hét moment van de avond nog komen. Tien minuten voor affluiten speelde Shaw vanop de bank een 'mincepie' (een Brits taartje met vlees in) naar binnen.



Gokken

Een actie die misschien nog een staartje krijgt. Via The Sun kon je gisteren gokken of Shaw live op tv een taart zou eten. Shaw gaf na afloop toe dat hij wist van het gokaanbod. "Een paar gasten vroegen me voor de match al waarom er op gegokt van worden. Ik zei dat ik van niets wist. Ik had al de hele dag niets gegeten, dus de kans bestond dat ik het later zou proberen." Op de vraag of hij mensen kende die geld hadden ingezet, antwoordde Shaw instemmend. "Ik denk een paar mensen. Natuurlijk mogen wij als speler niet gokken. Misschien hebben enkele vrienden en wat fans dat wel gedaan."



Volgens de regels van de FA, de Engelse voetbalbond, mag een speler nooit iemand aansporen om te gokken op het resultaat of het verloop van een wedstrijd. Daarnaast is het ook verboden om als speler iemand informatie te geven over alles dat met voetbal te maken heeft. Shaw hangt dus mogelijk een straf boven het hoofd. De FA heeft voorlopig nog niet gereageerd op het 'taartincident'.