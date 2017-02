Ronaldo lacht ex-ploegmaat uit en vergeet even de camera's

Egon Van Nijverseel

20/02/17 - 17u24 Bron: 90min

© kos.

video Meestal weet Cristiano Ronaldo perfect wat er rondom hem op het veld gebeurt. In de spelerstunnel let hij helemaal niet zo goed op en dat leidt tot grappige taferelen.

De Portugese aanvaller was duidelijk blij om zijn ex-ploegmaat Diego Lopez te zien voor de wedstrijd tegen Espanyol. Hij kon het niet laten om een grap te maken over de haarlijn van de doelman. "Wow Diego, je hebt zeker 3600 haren laten inplanten", zei hij al lachend. Op dat moment besefte hij nog niet dat er een camera op hem gericht stond. De blik op zijn gezicht toen hij zag dat hij gefilmd werd is goud waard. Geniet mee van de grappige beelden!