Trainer in Mexico neemt heft in eigen handen en tackelt tegenstander onderuit

Lander Verhoeven

20/02/17 - 16u11

© Twitter.

video In Mexico was het gisteren de 'Super Classico' tussen Club America en Chivas. Club America van trainer Ricardo La Volpe stond 1-0 achter en dat zorgde voor de nodige frustraties bij de coach. Tijdens een aanval langs zijn dug-out, wandelde hij een paar meter het veld op om vervolgens de bal af te pakken van een tegenstander. Met succes maar ook met een ticketje richting de tribune.

De wedstrijd tussen Chivas Guadalajara en Club America is altijd al een hitsige match in Mexico. Ricardo La Volpe deed er deze keer nog een schepje bovenop door zelf actief deel te nemen aan de wedstrijd. De trainer stapte het veld op en tackelde een speler van Chivas. De fase zorgde voor heel wat tumult. Ondanks dat het spel al stil lag en de coach enkel bal had, stuurde de scheidsrechter hem toch naar de tribune. Van daaruit zag Ricardo zijn team verliezen met 1-0.