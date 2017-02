De manager mag nog op zijn kop gaan staan; dan nog kunnen Rangers nederlaag niet afwenden

Lander Verhoeven

20/02/17 - 10u36

© Twitter Gray.

video Ongeziene taferelen langs de zijlijn tijdens Dundee tegen de Rangers in Schotland. De Rangers hadden een complete off-day en hun trainer Greame Murty kreeg het serieus op zijn heupen van zijn spelers en hun prestatie. De trainer wist met zijn teleurstelling geen blijf. Daarom besloot hij maar door zijn knieën te zakken van schaamte om vervolgens door te draaien en even op zijn kop te gaan staan.

De Rangers verliezen dure punten in de strijd voor de tweede plaats in Schotland. Ze gingen gisteren met 2-1 de boot in bij Dundee. Hun trainer Greame Murty was niet tevreden met de teamprestatie. Tijdens de wedstrijd kon hij zijn frustraties niet de baas en koos hij maar voor een kopstand om zich af te reageren. Het leverde deze grappige beelden op langs de zijlijn.