Vietnamese voetballers hebben genoeg van fratsen van de ref en geven vanuit stilstand drie goals weg

Het niet eens zijn met de ref is één ding, weigeren nog te voetballen is iets anders. In Vietnam vonden de spelers van Long An FC dat de ref de hele wedstrijd in het voordeel van Ho Chi Minh floot. Toen de thuisploeg bij een 2-2 tussenstand in het slot een strafschop kreeg, was de maat vol bij Long An FC. De keeper draaide zich om bij de elfmeter en ook de spelers weigerden om nog te voetballen. Ho Chi Minh kon zo nog twee keer scoren en won makkelijk met 5-2.



Bekijk hieronder de beelden vanaf 4'40''.