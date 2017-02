Het opvallende kapsel van Ronaldo in 2002? Dit is daar de ware uitleg achter

Door: redactie

Ronaldo (links) viert het gewonnen WK met Gilberto Silva. © AFP.

Over het opvallende kapsel dat de Braziliaanse spits Ronaldo zich liet aanmeten tijdens het WK van 2002, vloeide al heel wat inkt. Was het een marketingstunt of een vreemde kronkel in de hersens van een fenomeen? Allerminst, zo blijkt. Ronaldo's vreemde coupe was niet meer dan een afleidingsmanoeuvre. De Braziliaanse spits was het zat dat iedereen het voortdurend over zijn blessure had en wilde de aandacht afleiden, vertelde hij op de Braziliaanse televisie.