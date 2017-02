Cristiano Ronaldo heeft zijn eerste rol op het scherm beet

Lander Verhoeven

18/02/17 - 11u44

© photo news.

Ronaldo gaat meespelen in de Turkse televisieserie Hayat Koprusu. De topspeler van Real Madrid heeft altijd al ambitie gehad om een acteurscarrière te starten. Hij is niet de enige grote naam in de serie, ook de Amerikaanse actrice Angelina Jolie gaat een rol vertolken.