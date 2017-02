Fortuinlijke fan mag hopen op meer na veelbesproken date met tennisbabe Bouchard

Door: redactie

18/02/17 - 08u00

Goehrke mag hopen op nog een afspraak met Bouchard. © getty.

video John Goehrke heeft duidelijk een goede indruk nagelaten op Eugenie Bouchard na hun veelbesproken date. De beeldschone Canadese kreeg na het eerste afspraakje de vraag of er nog dates zouden volgen en haar antwoord was heel duidelijk. "Zeker weten", zei de 22-jarige tennisster, die deze week eveneens het nieuws haalde met een pikante shoot in 'Sports Illustrated'.

© ap.

Bouchard en haar 'Twitter Date' bezochten samen de NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Milwauke Bucks in het Barclays Center in New York. "Na alle aandacht kon ik er niet meer onderuit, maar omdat John een anoniem account had, wist ik helemaal niet hoe hij eruit zag. Dat was dus best spannend, maar al snel bleek dat hij een leuke, aardige kerel was. Hij pikte me op bij m'n hotel en had een cadeautje voor me gekocht. Of we nog op een tweede date gaan? Zeker weten," zei Bouchard woensdag na de wedstrijd.



Maar die boutade van 'Genie' moet misschien wel met een korreltje zout genomen worden. De Canadese heeft sinds kort immers een relatie met de professionele Canadese ijshockeyer Jordan Caron (26). Dat toonde Bouchard onder meer op haar Instagrampagina (zie foto onder).