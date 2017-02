Volkstoeloop in Bastenaken, waar Thomas Meunier kippen verkoopt

Mathieu Goedefroy

17/02/17 - 20u58

video

Thomas Meunier zit niet stil. Gooide de Rode Duivel dinsdag nog hoge ogen met PSG tegen FC Barcelona, dan zette hij gisteren zijn eerste stappen in het bedrijfsleven. Meunier - geboren en getogen Luxemburger - opende een traiteurszaak in het centrum van Bastenaken. In La Plaza serveert hij zijn provinciegenoten onder meer gebraden kip en gevogelteworsten. Zélf vragen of het een paar grammen meer mag zijn, dat zal Meunier niet doen. "Ik ga hier niet achter de toog staan nee", knipoogde hij bij de opening, waar heel wat PSG-fans aanwezig waren. Met honderden stonden ze buiten aan te schuiven. "Daar heb ik jammer genoeg geen tijd voor. Het is voornamelijk een investering waar ik me toe verbind."