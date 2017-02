Rode Duivels hebben hun eigen humoristische manier om neen te zeggen tegen pesten

Door: Glenn Bogaert

17/02/17 - 15u58

© YouTube Belgian Red Devils.

video

De 'Vlaamse week tegen Pesten' die vandaag uit de startblokken schiet, zorgt ook in sportland weer voor een groot en mooi engagement. Niemand minder dan de Rode Duivels pakken in een hilarisch filmpje op het YouTubekanaal van onze nationale ploeg uit met een zogenaamde time-out tegen pestgedrag.



U herkent onder andere sterkhouders Dries Mertens, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne in hun gebruikelijke glansrol, maar dan dit keer naast de grasmat. Wanneer er enkele hilarische faceswaps worden uitgevoerd, is het dolle pret bij onze Belgische toppers. Dan kunnen ook Thomas Foket, Simon Mignolet en Leander Dendoncker zich niet meer serieus houden...