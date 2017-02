Duizenden Chilenen organiseren mars voor Arsenal-speler Sanchez

Egon Van Nijverseel

17/02/17 - 13u06

Chileense supporters van voetballer Alexis Sanchez willen dat hun held Arsenal verlaat. Daarom zal er op 1 maart een mars plaatsvinden, met bijna 7000 aanwezigen.

De supporters zeggen dat ze het beu zijn om Sanchez helemaal alleen te zien strijden voor de overwinning. Ze willen dat hij weggaat bij Arsenal, omdat ze vinden dat hij er geen toekomst meer heeft. "De Chilenen zijn het beu om één van hun sterren alleen te zien zwoegen, om zo toch het team vooruit te brengen", leest de Facebook-oproep voor de mars. "Het kan ons niets schelen waar hij gaat spelen, we willen gewoon zien dat zijn ploegmaats even hard vechten als hij. Meer willen we niet."