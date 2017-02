Deze beruchte MMA-vechter heeft naast het knokken nog een extreme hobby (waarin hij óók extreem goed blijkt)

Door: redactie

17/02/17 - 07u52 Bron: Bleacher Report

© Instagram.

video

Mispak u niet aan deze Stephen Banaszak. Op het actiebeeld helemaal onderaan mag hij dan wel meer op een 'gespierde stylo' lijken dan op een vechtjas, toch kroonde de 26-jarige Amerikaan zich al drie keer tot MMA-kampioen bij de pluimgewichten en dus heeft hij zijn bijnaam 'The Fear' allerminst gestolen. En hij blijkt niet alleen een begenadigd kooivechter.



Wanneer hij niet op het gezicht van anderen aan het timmeren is, houdt hij zich immers graag bezig met die andere (extreme) hobby van 'm, het boogvissen. En ook dáár blijkt zijn bijnaam wel van toepassing: zo draait hij er zijn hand niet voor om om één of andere vis die vijftien meter verderop zwemt een pijl door het lijf te jagen. In de compilatie hieronder, die Bleacher Report wist te maken, ziet u hoe dat er dan aan toe gaat.