Broers Pogba staan straks voor het eerst tegenover elkaar en dat viert oudere broer Florentin op deze wijze

Historisch moment voor de familie Pogba vanavond. Broers Paul en Florentin kijken elkaar vanaf 21u05 voor het eerst als tegenstanders in de ogen tijdens het duel Manchester United - Saint-Etienne. Speciaal voor de zestiende finale van de Europa League heeft de 26-jarige Florentin het rugnummer van jongere broer Paul (23) en dat van zichzelf in zijn haar laten scheren.



"Het zal een magisch moment voor ons zijn en ik hoop dat we ervan kunnen genieten", vertelde Florentin Pogba, die centraal in de defensie speelt bij Saint-Etienne. Moeder Yeo is vandaag ook van de partij. "Het gebeurt niet vaak dat twee broers tegen elkaar spelen. Ze kan niet echt verliezen eh? Ook voor haar zal het een fantastisch moment zijn om haar zonen te zien spelen. Moge de beste winnen", besloot Florentin.

