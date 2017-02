Potjes koken over tijdens training Boca Juniors: spelers laten vuisten spreken

Egon Van Nijverseel

16/02/17 - 11u26 Bron: Daily Mail

video Een trainingssessie bij Argentijnse voetbalclub Boca Juniors is volledig uit de hand gelopen. Na een discussie tijdens een oefenwedstrijd gingen twee spelers stevig op de vuist.

De twee spelers in kwestie, Juan Insaurralde en Jonathan Silva, moesten door hun ploegmaats van elkaar gescheiden worden. Er vielen enkele rake klappen, zoals te zien is op de beelden (Vanaf 1:25). Ze werden apart van het veld gebracht en moesten onmiddellijk de training verlaten. De spanning is al een tijdje te snijden bij Boca Juniors, want ze konden geen enkele van hun laatste vier wedstrijden winnen.