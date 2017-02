Deze man waant zich even Indiana Jones. En dat beklaagt hij zich al snel...

Door: redactie

Wie er ooit aan gedacht heeft om zich met een gigantische zweep te amuseren in zijn tuin, moet beseffen dat dat niet zonder risico is. Dat bewijst een Youtube-filmpje van een prettig gestoorde man. De kerel experimenteert wat in zijn tuin, maar dat loopt toch niet echt van een leien dakje. Hij krijgt twee stevige zweepslagen op zijn onderbeen, met alle gevolgen vandien (zie foto en filmpje onder). "Dit is met voorsprong één van de domste dingen die ik ooit gedaan heb", zegt de imitator van Indiana Jones nog, en wie zijn wij om hem tegen te spreken...

