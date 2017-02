Matuidi zoekt op een bijzondere manier foto's van zijn vrouw voor Valentijn en gaat hierbij de mist in

Lander Verhoeven

Blaise Matuidi wou eens lief doen met Valentijn en zijn volgers op Twitter laten weten hoe graag hij zijn vrouw zag. De middenvelder van Paris Saint-Germain stuurde daarom een schattige foto van hen de wereld in. Althans dat was de bedoeling.

Matuidi plaatste de foto na de verbluffende 4-0 overwinning tegen Barcelona. De Fransman was duidelijk nog onder de indruk van zijn prestatie en maakte een gênante fout bij de post. In plaats van het romantische kiekje postte hij de schermafdruk van hoe hij de afbeelding had gevonden. Matuidi kon er niets beter op vinden dan bij een zoekmachine 'matuidi femme' in te geven om een foto van hem en zijn vrouw te vinden. Het was pas één uur later dat hij zijn fout had opgemerkt en de afbeelding kon veranderen. Helaas voor de middenvelder had een attente volger de post al gezien en er een screenshot van gemaakt.