Trend bij goalmakers in de maak? Weer juicht er al speler voor hij scoort door flater concurrent Matz Sels

Lander Verhoeven

15/02/17 - 10u23

Cameron Jerome © photo news.

video Er lijkt een nieuwe trend te komen bij doelpuntenmakers: al juichen voor de bal nog maar is binnen getrapt. Gisteren gebeurde het voor de tweede keer bij de match tussen Newcastle United en Norwich City in de tweede klasse in Engeland.

Newcastle-doelman Karl Darlow, concurrent van Matz Sels, ging volledig de mist in en trapte over de bal. Hierdoor kwam Cameron Jerome van Norwich City voor een leeg doel te staan. De spits toonde lef en zelfzekerheid en stak zijn handen al in de lucht voor hij de bal nog maar had geraakt. Gelukkig voor hem trapte hij de bal ook effectief binnen. Het is al de tweede speler op twee weken tijd die op voorhand een goal viert. Everton-speler Ross Barkley was de eerste die het deed. Nu is het wachten op de eerste ongelukkige die toch nog gaat missen na zijn vroege viering.