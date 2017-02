Jeugdcoach gaat concullega prompt hand schudden nadat diens jongens uitpakken met ultiem gebaar van fair play

Door: redactie

Toegegeven: we zagen wel al eerder dergelijke staaltjes van fair play, maar dat weerhoudt er ons (in tijden waar matennaaierij vaak meer regel is dan uitzondering) zo'n actie een keertje extra te belichten. De beelden zijn afkomstig uit een wedstrijd tussen de U12 van Palestina en die van Qatar. Bij 0-0 ging een Palestijnse knaap neer, waarna zijn Qatarese opponenten uit sportiviteit de bal terug richting de vijandige goalie trapten. Die verkeek zich echter helemaal op het leer, dat tot ieders verbazing in doel verdween.



De Qatari wilden op die manier geen voorsprong verkrijgen, waarna ze zich van hun grootste kant toonden: op aangeven van hun coach lieten ze de tegenstanders aftrappen, waarna de kapitein de bal in doel mocht deponneren waardoor de bordjes weer in evenwicht hingen. De aanvoerder ging zijn tegenspelers bedanken, terwijl de coaches naast het veld ook de handen schudden. Pour la petite histoire: Palestina zou de wedstrijd met 2-1 winnen, maar ons zal vooral dit zelden geziene staaltje sportmanship bijblijven. Mooi zo!

