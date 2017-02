Sergio Ramos twijfelt om rugnummer te veranderen naar 93 en wel hierom

Sergio Ramos. © photo news.

Meer dan 500 wedstrijden heeft Sergio Ramos al op de teller in het maagdelijk wit van Real Madrid. De Spaanse verdediger is op 30-jarige leeftijd nu al een levende legende in Bernabéu. En daar hebben zijn vele goals in de slotminuten iets mee te maken. In een interview met de fans via Facebook Live verklapte Ramos zelfs dat hij twijfelt om zijn rugnummer vier naar 93 te veranderen - het symboliseert zijn doelpunten in de extra tijd. "Nummer vier heeft me al veel geluk gebracht en ik heb bij Real altijd met dat nummer gespeeld. Maar denk maar niet dat ik er nog niet aan gedacht heb om het te veranderen naar nummer 93", vertelde de kapitein van de Koninklijke.