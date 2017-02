Djokovic opnieuw vader

Filip Dewulf

13/02/17 - 13u18

Novak Djokovic en Jelena Ristic op archiefbeeld. © ap.

Jelena Ristic, mevrouw Novak Djokovic, is in verwachting van een tweede kindje. Drie jaar na zoontje Stefan zal de nummer twee van de wereld dus opnieuw vader worden. Mooi extrasportief nieuws dus voor Djokovic die op de tennisbaan door een mindere periode gaat. Na zijn uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open komt hij normaal gezien pas in Indian Wells (begin maart) terug in actie.