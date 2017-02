Ierse atleet op weg naar zege op 800 meter tot plots de hemel op zijn hoofd valt

Door: redactie

De 800 meter op het Ierse universiteitskampioenschap indoor is uitgedraaid op een serieuze sof. Ene Aengus Meldon was er in de halve finales op weg naar een overwinning en een rechtstreeks ticket voor de finale, toen hij verstrikt raakte in een neerdwarrelend lint afkomstig van het polsstokspringen. Een wel zeer onfortuinlijke manier om een wedstrijd te verliezen, bedacht ook de organisatie zich. Zij gaven de atleet vervolgens een wildcard voor de finale, maar daar kon hij geen rol van betekenis spelen.