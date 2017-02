Spalletti lyrisch over Nainggolan: "Vanavond slapen we samen"

Radja Nainggolan krijgt een kus van coach Luciano Spalletti. © epa.

Radja Nainggolan blijft over de tongen gaan in Italië. Onze landgenoot kwam na zijn uitlatingen over Juventus - "Ik zou mijn ballen geven om van hen te winnen" - eerder deze week in een storm terecht, maar vandaag kreeg Radja vooral lof. De middenvelder zette met een knappe goal AS Roma op het veld van Crotone op weg naar de 0-2 zege.



Na de overwinning was coach Luciano Spalletti lyrisch over zijn kapitein. "Radja is echt enorm sterk. Het is een speler van wereldklasse. Als hij op dit niveau blijft voetballen, is hij van onschatbare waarde voor ons. Hij voelt zich prima in Rome en heeft al meermaals gezegd dat hij daarom niet wil vertrekken naar een andere club. Misschien moet hij wat volwassener worden in zijn uitspraken, maar dat zijn woorden het nieuws haalden, komt ook omdat hij een gouden kerel en heel bereikbaar is."



"De spelers krijgen nu een avondje vrij. Maar Nainggolan mag bij mij blijven en in mijn bed slapen. Zo kan ik hem in het oog houden", knipoogde Spalletti.