Rondborstige WAG van stille kracht Charleroi verleidt met pikante foto's (en ze heeft nog véél meer in huis)

Door: Glenn Bogaert

12/02/17 - 11u42

© Instagram Emilie.

Hij werd afgelopen zomer geciteerd bij de Belgische topclubs, maar stille stofzuiger op het middenveld van Charleroi Damien Marcq bleef uiteindelijk gewoon op het vertrouwde Mambourg. De 28-jarige Fransman heeft het flink naar zijn zin in het 'Zwarte Land' en dan vooral onder de hoede van de alom geprezen coach Felice Mazzu.



Maar er is nog een gewichtige reden waarom kuitenbijter Marcq, gisteren nog scorend tegen Westerlo, zich in zijn sas voelt in Charleroi: zijn levensgezellin Emilie. De Waalse schone uit Marcinelle mag er wezen en pakt op Instagram maar wat graag uit met haar natuurlijke rondingen. Poseren in een strak shirtje van 'De Zebra's' is één ding, maar er zijn ook pikante kiekjes met iets minder textiel. En zoals u zult ziet, is er ook gezinsuitbreiding op komst...