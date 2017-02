Kevin De Bruyne en zijn Michèle hebben duidelijk een bekende fan (of is het omgekeerd?)

Door: Glenn Bogaert

Afgelopen woensdag waren ze nog te gast op ons Gala van de Gouden Schoen en ook dit weekend genieten Kevin De Bruyne en zijn Michèle met volle teugen van een uitgelezen vrij momentje. De aanvallende middenvelder en draaischijf van Manchester City en zijn verloofde woonden in Manchester een concert bij van de Canadese rapper Drake.



En 'KDB' wilde de passage in het kader van de 'Boy Meets World Tour' niet zonder slag of stoot laten voorbijgaan en ging gretig op de foto met de 30-jarige ster. Al is de vraag nu in feite wie met wie op de foto wilde. Zou Drake ook niet een klein beetje een fan zijn van onze Kevin De Bruyne? Die moet trouwens pas morgenavond om 21 uur aan de bak op het veld van AFC Bournemouth.