Door Club Brugge aan OHL uitgeleende Storm scoort niet vaak, maar als hij scoort...

Door: Glenn Bogaert

12/02/17 - 10u30

video

De topper tussen Antwerp en Lierse in 1B leverde een wondermooi doelpunt op van de Luxemburger Aurélien Joachim, maar ook in OH Leuven-Lommel United kreeg het aanwezige publiek gisteravond een schitterende goal te zien. Na een vroeg omgezette penalty van Wouter Scheelen hing Nikola Storm, huurling van Club Brugge, de bordjes na 19 minuten op fenomenale wijze gelijk.



Bekijk hierboven de beelden van het bijzonder knappe doelpunt van de 22-jarige blonde flankaanvaller uit Maldegem. Uiteindelijk ging thuisploeg Leuven nog met de belangrijke driepunter aan de haal in het kelderduel: 2-1. Het doelpunt van Storm mogen we gerust cruciaal noemen en zelf was het jeugdproduct van blauw-zwart uiteraard erg fier op zijn doelpunt.