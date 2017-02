Ploegmaat van Radja Nainggolan schrikt zich rot als hij inlogt op Instagram

© Instagram.

Voetballers en sociale media, niet altijd loopt de combinatie even gesmeerd. Dat ondervond de Poolse doelman Wojciech Szczesny, een ploegmaat van Radja Nainggolan bij AS Roma, toen hij deze week iets wilde posten op Instagram. Szczesny was nog maar net ingelogd toen hij merkte dat er op zijn profiel een aantal foto's circuleerden die weinig aan de verbeelding overlieten. Enkele dames van het lichtere soort namen op de foto's een pose aan uit de categorie 'X-rated'. Pijnlijk detail: ernaast stond een foto van Szczesny en zijn vrouw Marina Luczenko, met wie hij vorig jaar in het huwelijk trad.



Szczesny schrok zich rot en verwijderde vliegensvlug de aangebrande plaatjes, maar het kwaad was geschied. De foto's waren aan een digitale reis rond de wereld begonnen. Niet veel later liet de Poolse doelman weten dat zijn Instagramprofiel gehackt was. "Ik bied mijn excuses aan voor de foto's die werden gepost", luidde het. "Ik ben erin geslaagd om opnieuw toegang te krijgen tot mijn account, maar de hacker kan dat blijkbaar ook nog altijd. We werken eraan om dit zo snel mogelijk op te lossen."