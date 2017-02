Boeckx heeft lingeriemodel ingeruild voor deze 'Hapjes Princess'

Door: redactie

10/02/17 - 15u03

© photo news.

Frank Boeckx komt dit seizoen bij Anderlecht weer helemaal aan de oppervlakte. Hij verving Davy Roef nadat die (voorlopig) te licht werd bevonden en sindsdien is er niemand die de keeperskwaliteiten van 'Frank the Tank' nog in vraag stelt. Mogelijk speelt ook deze Julie Van Weehaeghe daar haar rol in. Zij flankeerde afgelopen woensdag haar vriendje op de Gouden Schoen en die passage ging niet onopgemerkt voorbij. De jongedame beschrijft zichzelf als foodie en 'running girl' en noemt zichzelf de Hapjes Princess.



Voor zijn relatie met Julie was Boeckx trouwens samen met Stephanie McMichael, een lingeriemodel uit Liverpool. Helemaal onderin dit stuk nog een Twitterbeeld van de blondine.