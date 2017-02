Ooit zó gevreesd voor zijn vrije trappen, maar pensioen heeft 'zware' gevolgen voor Paraguayaanse cultkeeper

Door: redactie

10/02/17 - 11u53

© AFP.

Foto

De naam José Luis Chilavert doet ongetwijfeld een belletje rinkelen bij de voetballiefhebbers onder ons. Meer nog dan een degelijke 'shotstopper' was de extraverte Paraguayaan natuurlijk bekend om zijn traptechniek: zo joeg hij in zijn carrière (volgens het Spaanse AS) in totaal 59 doelpunten tegen de touwen, allemaal vanop vrije trap of penalty. 'El Chila' is zelfs de enige doelman die kan zeggen een hattrick te hebben gemaakt op het hoogste niveau, maar dat die tijden ver en ver achter ons liggen, bewijst onderstaand beeld. Drie jaar geleden hing de intussen 51-jarige Chilavert de handschoenen definitief aan de wilgen en dat heeft duidelijk 'zware' gevolgen...