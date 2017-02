't Is carnaval, en zo'n verkleedfeestje laat deze 'vampier' niet zomaar passeren

Door: redactie

10/02/17 - 11u23

© photo news.

In ons land is het nog wat vroeg om carnaval te vieren, maar in Spanje is het wél al raak en daar doet Cristiano Ronaldo blijkbaar graag aan mee. De Portugees is één van de beste voetballers ter wereld, maar hij is en blijft natuurlijk ook nog altijd de papa van Cristiano Junior. En wat gebeurt er als zoonlief een carnavalsfeestje heeft op school? Wel, dan gaat papa gewoon mee - verkleed, natuurlijk. De Portugese doelpuntenmachine koos voor een volledig zwart pak met cape én masker, terwijl zijn oogappel voor een ander kostuum, zij het in diezelfde horrorsfeer, koos. De Ronaldo's werden vergezeld door enkele vrienden en in hun zog volgden ook een paar bodyguards.