Dries Mertens op zijn hoede voor "ongepaste" uitspraken van zijn Kat in 'Mag ik u kussen?'

Door: redactie

9/02/17 - 21u29

Kerkhofs bescheurt het na een mop van Brusselmans. © kos.

video Vanavond mogen drie mannen - Herman Brusselmans, Steven Van Herreweghe en Vincent Valckx - Katrin Kerkhofs het hof maken in het Eén-programma 'Mag ik u kussen?'. De vrouw van Dries Mertens gaf op Twitter aan dat het "moeilijk wordt om aan de charmes te weerstaan", maar dat is duidelijk niet de reden waarom haar man op zijn hoede is.