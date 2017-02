"Gooool! Gol! Gol! Gol!": Milan-watcher (73) weer he-le-maal door het lint na late winner

Door: redactie

9/02/17 - 20u32

Tiziano Crudeli gaf andermaal het beste van zichzelf. © kos.

video

De bekende AC Milan-watcher Tiziano Crudeli is gisteren nog eens stevig uit zijn dak kunnen gaan. De Kroaat Mario Pasalic schonk de Rossoneri in de 89e minuut de zege op bezoek bij Bologna en dat was genoeg voor Crudeli om nog eens volledig door het lint te gaan.



"Deu-Deu-Deu-Lofeu-Lofeu-Lofeu", stak hij vooral de loftrompet over Gerard Deulofeu, de Spaanse ex-ploegmaat van Lukaku en Mirallas die voor de assist zorgde. Op zijn 73ste heeft Crudeli duidelijk nog niets aan passie ingeboet...