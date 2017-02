Lander Verhoeven

Af en toe moeten spelers stoom afblazen na een training, Takuma Asano doet dat op een wel heel aparte manier. De Japanse spits die eigendom is van Arsenal gaat volledig los op het nummer Gangnam Style van PSY. Alsof de danspasjes nog niet grappig genoeg zijn, staat de 22-jarige speler van VfB Stuttgart te dansen op teenslippers en enkel in zijn onderbroek. Asano heeft reden tot feesten aangezien zijn ploeg Stuttgart momenteel aan de leiding staat in de Duitse tweede klasse.