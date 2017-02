Nederlandse ref beroert na speech die elk voetballertje moet gezien hebben

Lander Verhoeven

video In het voetbal heeft de scheidsrechter het altijd gedaan. Maar voor arbiter Tarrin Boekhoudt van het Haagse Quick Steps gaan de handen wél op elkaar. Een video waarin de Nederlander complimenten uitdeelt aan jonge voetballers in de kleedkamer, wordt massaal bekeken.

Hij doet het al jaren. Kleine toespraakjes na afloop van de wedstrijden. Zo ook afgelopen zaterdag. Toen floot Boekhoudt de wedstrijd tussen de C-teams van Quick Steps tegen RKAVV in Nederland. Hij vroeg na afloop de spelers van de tegenstander en hun ouders naar de kleedkamer. Een van de ouders maakte een video van zijn speech.



Complimenten voor iedereen

Boekhoudt complimenteert uitgebreid de spelertjes. Maar ook de ouders. "Ik wil de ouders graag bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Alles wat naast de lijn gebeurt, slaat ook over op het veld. Dat ging goed vandaag." Na zijn speech krijgt Boekhoudt applaus.



De video is inmiddels duizenden keren bekeken. Boekhoudt is er zelf een beetje van onder de indruk. "Ik ben iemand die zelf het liefst tussen vier witte lijnen staat. Het is heel erg wennen dit. Zelf ben ik een sociaal persoon en vind zo'n toespraak eigenlijk heel normaal.''



Faalangst

De vader van vier kleine kinderen begon met zijn speeches toen hij nog trainer van een jeugdteam was. Hij zag dat veel kinderen bang zijn om te falen. "Ik wilde ze wat extra moed inspreken. Een hart onder de riem steken. Het is echt goed genoeg wat ze doen.''



Mocht een speler zich toch misdragen, dan heeft Boekhoudt een persoonlijk gesprek met hem. "Vaak gaat het niet eens om het voetbal. De spanningen van de afgelopen week komen er uit op het veld. Ik probeer zo helder mogelijk uit te leggen wat ik het liefst had gezien.''