Sterspeler van Italiaanse tweedeklasser laat meest idiote tattoo van het jaar zetten

Marie Rutsaert

7/02/17 - 13u41 Bron: Corriere dello Sport

© Kos.

Voetballers voorzien hun lichaam wel vaker van inkt (onze Radja Nainggolan kan er wat van), maar Amato Ciciretti die uitkomt in de Italiaanse Serie B heeft een erg aparte tattoeage laten zetten. De Benevento-speler loopt nu rond met de naam van zijn twitterprofiel en het logo van de website op zijn been.

De 23-jarige middenvelder is iets langer als een maand aanwezig op twitter en had beloofd dat hij de tattoo zou zetten als zijn eerste video 500 keer gedeeld werd. Dat was natuurlijk een uitdaging die fans op het internet graag opnamen. De video werd uiteindelijk 861 gedeeld, ruim voldoende dus voor de voetballer om zich aan zijn belofte te houden. Hij deelde het resultaat op Twitter. Waar anders?