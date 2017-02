Dankzij deze vestimentaire keuze zoog Lady Gaga al vóór start Super Bowl alle aandacht naar zich toe

Door: redactie

7/02/17 - 06u57

Aan spektakel alweer geen gebrek in de 'Super Bowl LI', afgelopen zondag nacht in het NRG Stadium in Houston. Intussen weet al iedereen dat de New England Patriots met de oppergaai gingen lopen na een zelden geziene remonte en dat Lady Gaga de show verzorgde tijdens de rust, maar intussen zijn ook foto's van de excentrieke blondine van vóór de wedstrijd bezig aan een reisje rond het internet. Zo betrad ze voor de aanvang van de finale van het American Football-seizoen het veld met een wel erg kort zwart kleedje waarbij haar vleeskleurig slipje eventjes kwam piepen. Beelden die door de aanwezige fotografen gretig op de gevoelige plaat werden vastgelegd en waar ze op social media - of wat had u dan gedacht?- dus een vette kluif aan hadden...