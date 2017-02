Doldwaas: ref trapt het af, secretaris neemt over en doelman scoort héérlijke gelijkmaker (nadat hij veldspeler verving)

Door: redactie

6/02/17 - 20u00

© kos.

video De wedstrijd tussen BS Sport en Racing Boxberg in vierde provinciale A zal ongetwijfeld nog even nazinderen. Na enkele omstreden beslissingen (een afgekeurd doelpunt en een penalty) hield scheidsrechter Jeffrey Wynnyk het op het uur en bij een 1-0 stand voor bekeken.

"Wat moet ik doen? Jullie luisteren niet naar mij? Ik wil gewoon dat dit stopt!" De ref hield na enige discussie voet bij stuk waardoor Danny Vodnik, secretaris van Boxberg en zelf ook scheidsrechter, plots moest opdraven.



Wie dacht dat hij alles daarmee gezien had, was eraan voor de moeite. In het slotkwartier gooiden de bezoekers het over een andere boeg. Doelman Karakaya werd prompt omgedoopt tot veldspeler en was een gesel voor de defensie van BS Sport. Karakaya lokte in minuut 85 slim een vrije trap uit, zette zich zelf achter de bal en pegelde het leer heerlijk onder de lat in doel. En nog was het niet afgelopen, alhoewel... Invaller-scheidsrechter Vodnik maakte in minuut 86 meteen een einde aan de absurde partij.