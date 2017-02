Clubdoelman troost jonge Belgische keeper die zelfde drama meemaakte als hij: "Kom jou zeker bezoeken in het ziekenhuis"

Door: Glenn Bogaert, Egon Van Nijverseel

Vorige week woensdag stond de wereld even stil voor Jonathan De Bie. De 16-jarige Belgische doelman van Tottenham Hotspur liep in een interland tussen onze nationale U17 en Frankrijk een inwendige bloeding in de milt op na een onfortuinlijke botsing met een tegenstander en werd opgenomen op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis van het Franse Saint-Brieuc. Het jonge keeperstalent speelde de wedstrijd ondanks de hevige pijn uit, maar verloor daarna het bewustzijn.



"Spoedig herstel!"

Intussen heeft het droevige nieuws van de ex-doelman van KV Mechelen ook Brugge bereikt en daar hebben ze een sluitstuk in de rangen dat hetzelfde drama meemaakte: Ludovic Butelle. De 33-jarige Fransman (ex-Angers) voelde destijds als speler van Valencia zijn milt ontploffen en zag zo bijna een einde komen aan zijn voetbalcarrière. Butelle pakt op de website van blauw-zwart dan ook uit met een troostend woordje voor de jonge pechvogel De Bie: "Ik wil jou een spoedig herstel wensen met jouw blessure. Spijtig genoeg heb ik ooit hetzelfde meegemaakt." Bekijk hierboven het volledige filmpje!