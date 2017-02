Ongeïnteresseerde Carrasco zet kwaad bloed

Door: redactie

Yannick Carrasco (23) zorgde voor wat opschudding in het kamp van Atlético Madrid. De Rode Duivel zat zaterdag op de bank tijdens het duel tegen Leganés (2-0). Toen de camera op een bepaald moment op de bank inzoomde, zat Carrasco er erg ongeïnteresseerd bij. Uit de beelden is het niet duidelijk op te maken, maar hij geeft zelfs de indruk een beetje in te dommelen. Het beeld werd massaal opgepikt op sociale media en zette kwaad bloed bij Atlético-fans. Carrasco zorgde vorige maand nog voor opschudding toen hij bij een wissel woest een flesje wegtrapte. Spaanse media maakten zelfs gewag van een relletje met Diego Simeone.