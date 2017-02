Hugo Broos houdt zelfs huwelijksaanzoek over aan sterke prestaties met Kameroen

Door: redactie

5/02/17 - 20u40 Bron: vtm

Kan Broos vanavond de Africa Cup in de lucht steken? © photo news.

video Tijdens de groepsfase van de Africa Cup kreeg Hugo Broos, de bondscoach van Kameroen, nog bakken kritiek te verwerken. Maar de 'Ontembare Leeuwen' groeiden in het toernooi en ze schopten het zelfs tot de finale, die ze op dit moment spelen tegen Egypte. Daardoor is de 64-jarige Broos op slag een stuk populairder geworden. Zo populair dat hij zelfs een huwelijksaanzoek op zak heeft.

"Na onze doelman heb ook ik een huwelijksaanzoek gekregen'', zei de voormalige verdediger in een gesprek met vtm. Broos, getrouwd en vader van drie kinderen, verrast vriend en vijand met zijn jonge ploeg op de Africa Cup. "Kameroen is nog wel een naam, maar het land heeft veel van zijn glans verloren. Een beetje zoals Nederland in Europa. Ik heb een schitterende groep, bestaande uit 23 vrienden.''